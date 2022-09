Berlusconi e Galliani scatenati: il Monza chiude un altro colpaccio

Il Monza si è scatenato in chiusura di calciomercato e completa un altro colpo in entrata per inseguire una salvezza non scontata.

Dopo un calciomercato straordinario, ricco di fuochi d’artificio, il Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani era stato indicato da molti addetti ai lavori come la possibile squadra rivelazione della prossima Serie A. Un campionato che i brianzoli affrontavano per la prima volta nella storia ma con molta fiducia.

I risultati, almeno nelle prime giornate, sono stati però tutt’altro che entusiasmanti. La squadra di Stroppa ha incassato 4 sconfitte in 4 giornate, steso nettamente da due big come Napoli e Roma ma incapace di sorprendere anche realtà più abbordabili come Torino e Udinese.

Servivano ulteriori rinforzi per ripartire con fiducia. L’obiettivo del resto non può che essere la salvezza, ma se un tempo questo era visto quasi come scontato oggi la percezione è diversa. E per riuscire nello scopo sarà necessario abbinare giovani talenti emergenti e nomi esperti per la categoria.

Nel primo caso i brianzoli hanno ufficializzato ieri l’arrivo in prestito dalla Juventus di Nicolò Rovella. Nel secondo stanno ormai chiudendo per un difensore del calibro di Armando Izzo.

Monza, per inseguire la salvezza arriva anche Izzo

Difensore centrale di spessore, Izzo piaceva anche a Verona e Spezia ma alla fine ha scelto di sposare l’ambizioso progetto del Monza. 30 anni compiuti lo scorso 2 marzo, oltre 200 presenze in Serie A con le maglie di Genoa e Torino, arriva in Brianza per riscattarsi dopo un periodo poco felice.

La scorsa stagione infatti, entrato in collisione con l’ambiente granata che gli aveva permesso di raggiungere addirittura la maglia della Nazionale (3 presenze durante le qualificazioni a EURO 2020) il centrale campano è stato confinato in panchina dal tecnico Juric collezionando solo 11 presenze in campionato.

Il progetto è dunque quello di ripartire insieme al Monza. Tornando quello di un tempo e aiutando i brianzoli a ottenere la loro prima storica salvezza in massima serie.