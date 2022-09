Juventus, il mercato non finisce mai: può arrivare già a gennaio

La Juventus ha individuato un profilo da monitorare per la campagna di trasferimenti di gennaio: Allegri sorride, obiettivo per la difesa

La vittoria con lo Spezia ha cancellato qualche malumore generato dai pareggi con Sampdoria e Roma. La Juventus ora è determinata a perseguire la strada dell’alta classifica. Di Maria è già rientrato in campo, Allegri aspetta invece i ritorni di Chiesa e Pogba. L’allenatore livornese intanto ha salutato Arthur Melo e Zakaria nelle ultime intense ore di mercato.

A proposito di mercato, malgrado la sessione estiva si sia appena conclusa, cominciano già le indiscrezioni sul futuro della Juventus. La dirigenza bianconera lavorerà nelle prossime sessioni di mercato per rinforzare ulteriormente l’organico di Allegri. Il nome di uno dei calciatori che cattura l’attenzione degli uomini di mercato bianconeri è stato già svelato.

Calciomercato Juventus, nel mirino c’è Ndicka: il difensore francese è il nuovo obiettivo per la difesa

Il prossimo obiettivo della Juventus per la difesa è Even Ndicka. Il difensore francese dell’Eintracht Francoforte, secondo ‘Tuttosport’, è già terminato sull’agenda della dirigenza bianconera per le prossime sessioni di mercato. Il giocatore, infatti, ha un contratto in scadenza a giugno del prossimo anno pertanto già da gennaio può essere prelevato ad un prezzo conveniente.

Ndicka è uno degli elementi di punta della formazione tedesca, con cui si è laureato campione della Europa League pochi mesi fa nella finale di Siviglia contro i Glasgow Rangers. Il percorso di crescita del classe 1999 mancino cresciuto nel settore giovanile dell’Auxerre prosegue spedito. Il suo profilo piace pure per la capacità di poter giocare anche come terzino sinistro all’occorrenza.

Ad ogni modo, la Juventus in difesa ha solo calciatori di piede destro pertanto la presenza di Ndicka aiuterebbe ad eliminare una macchia presente in organico. La sua attuale valutazione di mercato su ‘Transfermarkt’ è pari a 32 milioni di euro. La vicinanza alla scadenza del contratto tuttavia potrebbe farlo muovere a gennaio per molto meno.

Il centrale è arrivato in Bundesliga nel 2018 dietro un pagamento di 5.5 milioni di euro.