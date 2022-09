Inter, preoccupa l’infortunio di Lukaku: spunta la data per il rientro

Il recupero di Romelu Lukaku resta avvolto nel mistero. I tifosi dell’Inter sono preoccupati, è però arrivato l’annuncio in conferenza stampa.

Quando torna Romelu Lukaku? Difficile a dirsi. L’infortunio dell’attaccante belga rappresenta una tegola pesante in casa Inter, con i nerazzurri che dovranno far fronte all’assenza dell’ex centravanti del Chelsea ancora per un po’ di tempo. Certo, la presenza di altri elementi di spessore all’interno del reparto offensivo (Dzeko e Correa su tutti) mette parzialmente in tranquillità l’ambiente, anche se ovviamente gli equilibri con la ‘LuLa’ sono decisamente diversi.

I tifosi sono in spasmodica attesa. C’è da capire quando l’allenatore potrà nuovamente contare sull’attaccante. La cosa certa è che Lukaku non ci sarà per il derby, match sempre cruciale per l’intera stagione ma anche per l’entusiasmo di una piazza che riversa grande tensione sulla partita stracittadina.

Inter, il ritorno di Lukaku e l’annuncio di Inzaghi: spunta l’obiettivo

Per Inzaghi, insomma, una gatta da pelare. Lo staff, va detto, sta lavorando proprio per riavere Lukaku il prima possibile. Si, ma quando? L’allenatore ha parlato dell’argomento nella conferenza stampa odierna, svelando quelli che sono i tempi di recupero (o almeno quelli sperati) per poter nuovamente vedere il belga sul terreno di gioco.

“La nostra speranza è quella di recuperarlo prima della sosta”, ha spiegato Inzaghi davanti ai giornalisti. Insomma, fino a qualche giorno fa si era anche paventata l’ipotesi di poterlo riavere soltanto dopo la sosta. Eppure, pare che si stia facendo di tutto per accorciare di netto i tempi.

“Ci vorrà un po’ di tempo – ha ancora perseguito l’allenatore -, però il nostro staff medico si sta attivando per mettercelo a disposizione il più presto possibile”, le parole di Inzaghi. I tifosi sperano, anche perchè l’attaccante salterà match importanti come quello contro il Milan ma anche la sfida d’esordio di Champions League contro il Bayern Monaco. Insomma, Udinese o addirittura Viktoria Plzen potrebbero essere le partite da cerchiare in rosso.