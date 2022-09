Inter, Inzaghi senza pace: la gatta da pelare dopo il mercato

A mercato chiuso si addensa all’orizzonte un problema non di poco contro per l’Inter e per il tecnico Simone Inzaghi.

Il calciomercato ieri si è concluso con l’arrivo di Acerbi per l’Inter. I tifosi nerazzurri possono tirare un sospiro di sollievo in quanto negli ultimi giorni il rischio di una cessione eccellente last minute poteva sembrare concreto.

L’indiziato numero uno ad essere sacrificato sull’altare del bilancio era Milan Skriniar. Il difensore ex Samp però alla fine è rimasto, con i nerazzurri che hanno respinto ogni tentativo da parte del PSG per accaparrarsi il forte difensore centrale.

Adesso, a bocce ferme, si presenta però un altro problema. Perché infatti Milan Skriniar è in scadenza di contratto e adesso il rischio, dopo aver rifiutato milioni in questa sessione, è quello di rischiare di perderlo a costo zero una volta che il suo accordo con i nerazzurri terminerà per scadenza naturale del contratto.

Inter, con Skriniar che si fa? Marotta adesso alle prese con il rinnovo

L’ottima mossa dal punto di vista tecnico, che certamente farà contenti il tecnico Simone Inzaghi e tutti i tifosi nerazzurri, potrebbe però rivelarsi un boomerang dal punto di vista del bilancio. Adesso la palla passa a Marotta il quale cercherà senz’altro di prolungare il contratto del difensore centrale.

Attualmente Skriniar guadagna 3 milioni di euro netti all’anno. Dalle parti di Parigi, stando a quanto trapela dalle pagine di Sportmediaset, sarebbero pronti ad arrivare anche a 10 milioni netti pur di accaparrarselo il prossimo anno. L’Inter, a cui il giocatore è comunque molto legato, dal canto suo è pronta ad arrivare ad un massimo di 6 netti l’anno. Un indubbio passo in avanti rispetto a quanto guadagna adesso, ma che di fronte alla cifra monstre che gli sceicchi sono pronti a sborsare potrebbe non bastare.