Napoli, che danno oltre la beffa: “È successo pochi giorni fa”

Subito dopo la chiusura del calciomercato emergono particolari interessanti su un obiettivo del Napoli sfumato all’ultimo momento.

Mentre si preparano a una sfida con la Lazio all’Olimpico di Roma che potrebbe fornire importanti indicazioni sul futuro, i tifosi del Napoli vedono emergere alcuni particolari sulla sessione di calciomercato appena conclusa. Che ha portato molti volti nuovi in rosa e tanto entusiasmo, ma che non è stata comunque priva di delusioni.

Nel primo caso inutile sottolineare che l’opera di rinnovamento dell’organico, resasi necessaria dopo gli addii illustri di nomi come Insigne, Mertens, Koulibaly e Fabian Ruiz, complessivamente è stata promossa. Molti nuovi acquisti devono ancora ovviamente raggiungere il 100%, ma altri hanno già destato ottima impressione, come ad esempio Kvaratskhelia: il georgiano è stato infatti nominato miglior giocatore della Serie A nel mese di agosto.

Nel secondo la sensazione è che a fronte di un’ottima campagna acquisti sia mancata la cosiddetta “ciliegina”. Cristiano Ronaldo è stato più un sogno di mezza estate, una suggestione, che una pista davvero percorribile. Ma Keylor Navas, invece, è stato vicinissimo.

Calciomercato Napoli, i retroscena sul trasferimento sfumato di Navas

Il portiere costaricano è stato un obiettivo che il Napoli ha provato a prendere fino all’ultimo. Lo ha riferito il Corriere dello Sport, lo ha ribadito in un editoriale l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà sul proprio sito. Aggiungendo che anche Navas, chiuso al PSG da Donnarumma, avrebbe voluto con tutte le sue forze il trasferimento in Campania.

Non se ne è fatto nulla, e Pedullà spiega che tutto è sfumato a meno di 72 ore dalla chiusura delle trattative. Quando l’estremo difensore centro-americano si è messo l’anima in pace, iscrivendo i figli a scuola e accettando di restare a Parigi.

Questo, almeno, fino a gennaio. Quando ovviamente il discorso tornerà d’attualità e i due uomini che si occupano del mercato del PSG dovranno scegliere una linea comune. Finora non è stato così, con Ocampos che avrebbe favorito la cessione di Navas – titolare di un ricco contratto fino al 2024 – e Antero Henrique che invece si è impuntato sulla formula.

A gennaio, come sottolinea ancora il giornalista, il discorso verrà nuovamente affrontato. E forse il PSG si renderà conto di pagare troppo quella che ormai è una riserva conclamata. Favorendo il suo cammino verso Napoli come non ha voluto fare ad agosto.