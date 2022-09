Napoli, gioia incontenibile per De Laurentiis: c’è l’ufficialità

Nonostante il pareggio del suo Napoli contro il Lecce, per Aurelio De Laurentiis è arrivata una gioia incontenibile.

Dopo aver vinto le prime due giornate di campionato contro il Verona e contro il Monza, il Napoli ha pareggiato sia con la Fiorentina che con il Lecce. Se il pari contro la squadra di Vincenzo Italiano ci può anche stare, quello contro i pugliesi di mercoledì scorso ha deluso i tifosi partenopei.

Il Napoli, infatti, contro il Lecce non ha fatto decisamente un passo indietro sul piano del gioco rispetto alle prime tre gare della stagione. I partenopei, anche per colpa del turnover esasperato di Luciano Spalletti, hanno di fatto letteralmente consegnato la prima frazione di gara agli uomini di Marco Baroni.

Nella ripresa, dove il tecnico toscano è tornato al 4-3-3, c’è stato certamente un dominio del Napoli che, però, non è riuscito a trovare il gol vittoria. Nonostante il pareggio deludente contro il Lecce dell’altra sera, per Aurelio De Laurentiis è arrivata una ‘gioia incontenibile’ proprio in questi minuti.

Napoli, gioia per De Laurentiis: Kvaratskhelia eletto come miglior giocatore del mese di agosto

Come riportato dal portale ‘ultimouomo.com’, infatti, Khvicha Kvaratskhelia ha vinto il premio AIC come miglior giocatore della Serie A di agosto. Il georgiano, di fatto, è stata la sorpresa più lieta di queste prime quattro giornate, considerando che ha già segnato tre gol ( di cui il primo contro il Monza di pregevolissima fattura).

In tanti, e forse lo stesso Kvaratskhelia, non si aspettavano un inizio così scoppiettante, considerando che il calciatore proveniva dal campionato georgiano. Il Napoli, infatti, ha preso l’attaccante questa estate dalla Dinamo Batumi per circa 10 milioni di euro, cifra che adesso appare veramente irrisoria.