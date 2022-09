Colpo di scena Napoli: tentativo disperato di mercato a sorpresa

Il ‘Corriere dello Sport’ ha rivelato un retroscena del calciomercato del Napoli: Giuntoli ha provato il colpo a sorpresa fino alle 23

Il calciomercato del Napoli si è concluso senza alcuna novità in merito alla situazione portiere. Per diversi giorni, il direttore sportivo partenopeo Cristiano Giuntoli ha provato a dare Keylor Navas a Luciano Spalletti. Il portiere del PSG tuttavia alla fine non è uscito dalla squadra francese.

In merito alla vicenda, il ‘Corriere dello Sport’ ha raccontato un retroscena della trattativa che ha come protagonista il direttore sportivo del Napoli. Giuntoli, infatti, fino al termine ha provato a portare a termine l’operazione con il PSG, provando anche a cambiare la formula iniziale.

Napoli, Giuntoli ha aspettato fino alle 23 per Keylor Navas: il tentativo lastminute del ds è stato basato sul prestito

Come riferito dal ‘Corriere dello Sport’, il ds del Napoli Cristiano Giuntoli è rimasto concentrato fino alle ore 23 sull’operazione Keylor Navas. Approfittando dell’orario di chiusura ritardato del calciomercato francese, il ds partenopeo ha provato a completare l’operazione che lo ha visto impegnato per giorni senza risultato.

Il portiere del Costa Rica non ha trovato l’accordo sulla buonuscita con il club parigino e pertanto è rimasto bloccato. Come raccontato dal quotidiano romano, il ds ha tentato di aprire una trattativa differente con il PSG. Ha provato a sviluppare la trattativa sulla formula del prestito. Una soluzione che non ha convinto il calciatore, che preferiva rescindere il suo contratto con la società francese.

Niente da fare dunque, nessun nuovo portiere per Luciano Spalletti che procederà nei prossimi mesi con Alex Meret e Salvatore Sirigu. Il discorso Keylor Navas potrebbe riaprirsi a questo punto a gennaio, durante la finestra invernale. Sperando che questa volta ci sia il lieto fine.