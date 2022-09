Calciomercato Roma, colpo a tempo scaduto: annuncio di Mourinho

Dichiarazioni interessanti quelle di José Mourinho sul mercato della Roma. Il tecnico apre alla possibilità di un colpo a tempo scaduto.

Mercato chiuso? Forse. Perché sebbene per la compravendita di calciatori bisognerà attendere almeno fino a gennaio, per il mercato degli svincolati c’è ancora possibilità di manovra. I club potrebbero quindi pescare tra i senza contratto e prendere qualche giocatore utile a puntellare rose che, nel mercato estivo, non sono state completate.

Una di queste è la Roma, la quale, almeno secondo quanto sostenuto dal tecnico José Mourinho potrebbe avere un problema non indifferente tra difesa e centrocampo. E’ lo stesso tecnico giallorosso a chiarire la sua idea, anche se a quanto pare in contrasto con quanto potrebbe trapelare invece da parte della dirigenza.

“Tiago Pinto sta facendo un lavoro straordinario.” ha dichiarato Mourinho in conferenza stampa. “Però su di una cosa non sono d’accordo. Lui dice che Cristante può giocare in difesa. Va benissimo, ma poi c’è un buco a centrocampo. Sposti il problema da un reparto all’altro.”

Roma, Mourinho chiede uno sforzo extra sul mercato

“Non sono però uno di quei tecnici che si lamentano.” ha tenuto a chiarire Mourinho. “Non piango come altri allenatori. Anzi, voglio ribadire i complimenti alla dirigenza. Se poi arrivasse un regalo non sarebbe certo non gradito.”

Insomma, una richiesta nemmeno tanto velata, di prendere quantomeno in considerazione uno sforzo extra mercato. Seppur chiuso il calciomercato, il tecnico ha individuato un problema numerico in rosa, tanto da farlo presente nella conferenza stampa della vigilia del match che opporrà i giallorossi all’Udinese. Adesso la palla passa alla dirigenza che farà le sue valutazioni e decideranno se dare seguito o meno a questa richiesta da parte del tecnico.