Roma, ancora un colpo: scenario a sorpresa, può accadere a breve

La Roma sta valutando di effettuare un’ultima operazione di mercato in entrata: trattativa impostata, ma prima serve un doppio addio.

Una sessione di mercato da incorniciare per la Roma. Il direttore generale Tiago Pinto è infatti riuscito a portare nella capitale elementi del calibro di Paulo Dybala, Nemanja Matic e Andrea Belotti accogliendo così le richieste di José Mourinho. Una campagna acquisti faraonica, che ha prodotto subito risultati positivi: primo posto in classifica (seppur in coabitazione con l’Atalanta), 7 gol realizzati e appena 2 subiti. Eppure, all’orizzonte, potrebbe esserci un ulteriore colpo.

Tutti i reparti in queste settimane sono stati potenziati, ad eccezione di uno: quello difensivo. Al momento il tecnico portoghese può disporre soltanto di 4 centrali: troppo poco, alla luce delle tante partite che attendono i giallorossi tra campionato, Coppa Italia ed Europa League. Ecco perché la società sta valutando l’idea di ingaggiare uno svincolato, così da allungare le rotazioni e aumentare le opzioni di scelta di Mourinho. Due, in particolare, i profili al vaglio.

Il primo porta il nome di Dan-Axel Zagadou lasciato libero dal Borussia Dortmund e più volte accostato all’Inter. Il francese nell’ultima stagione ha totalizzato 22 presenze (15 in Bundesliga), saltando però 17 partite a causa di frequenti problemi fisici. Il secondo, invece, è l’ex Lione Jason Denayer per il quale si era fatto avanti il Torino. Le riflessioni, come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, proseguiranno nelle prossime ore ma l’eventuale operazione in entrata resta subordinata alla cessione di due calciatori esclusi dal nuovo progetto della Roma.

Roma, si pensa ad un rinforzo in difesa: ma prima servono le cessioni

L’elenco degli esuberi, in particolare, comprende Ante Coric e William Bianda. Presi dall’ormai ex direttore sportivo Monchi nel 2018, i due non sono mai riusciti a dimostrare il proprio talento in Italia. Pinto proverà a piazzarli nei Paesi in cui le trattative sono ancora concesse come ad esempio il Belgio (6 settembre), la Turchia e la Repubblica Ceca (8), la Grecia (15) ed il Portogallo (22).

Per concretizzare il doppio addio, quindi, c’è tempo. La Roma, in ogni caso, auspica di concretizzarlo a stretto giro di posta in modo tale da poter poi approfondire i dossier riguardanti Zagadou e Denayer. Un ultimo colpo, la classica ciliegina su una torta già ricca, per rendere la squadra ancora più competitiva ai massimi livelli.