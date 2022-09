Tutto pronto per il fischio di inizio di Lazio-Napoli, gara delle ore 20:45 del quinto turno di Serie A 2022/2023.

Manca sempre meno al via di Lazio-Napoli, la sfida che chiude la quinta giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Allo stadio Olimpico di Roma, i biancocelesti di Maurizio Sarri ospitano gli azzurri di Luciano Spalletti.

Una gara dal sapore particolare per il tecnico della Lazio e per la squadra partenopea che, ancora una volta si troveranno faccia a faccia. Spalletti punta ai tre punti per riscattarsi dopo i due pareggi consecutivi contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano ed il Lecce di Marco Baroni.

Lazio-Napoli, le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic Savic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Maximiano, Adamonis, Radu, Gila, Casale, Kamenovic, Marcos Antonio, Bertini, Basic, Luis Alberto, Romero, Cancellieri, Pedro. All.: Sarri.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disp.: Sirigu, Marfalla, Kim, Ostigard, Zanoli, Olivera, Elmas, Ndombele, Gaetano, Politano, Zerbin, Raspadori, Simeone. All.: Spalletti.