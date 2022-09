Probabili formazioni 5^ giornata Serie A: Politano supera Lozano, c’è Milik

Tutte le probabili formazioni della 5^ giornata di campionato. Spicca il derby tra Milan-Inter, con i rossoneri chiamati alla prova del nove dopo il pareggio contro il Sassuolo. Massima attenzione anche al match tra Fiorentina-Juventus

Il 5° turno di Serie A partirà con la sfida tra Fiorentina-Juventus, con la Viola obbligata all’inversione di marcia dopo la brutta prestazione contro l’Udinese. Nella Juventus possibile turno di riposto per Vlahovic in vista della sfida di Champions contro il PSG.

Allegri punterà ancora sul 4-3-3. Assente Rabiot per infortunio, al suo posto pronto Miretti, mentre non è escluso che Allegri possa decidere di schierare subito titolare Paredes. Occhi puntati anche sul derby tra Milan-Inter. Poco turnover per Pioli, qualche novità per Inzaghi.

Massima attenzione anche alla sfida tra Lazio-Napoli, con Spalletti pronto a puntare nuovamente su Politano e non su Lozano. Ballottaggio serrato, sono attese novità nelle prossime ore.

Probabili formazioni 5^ giornata Serie A

Fiorentina-Juventus

FIORENTINA (4-3-3): Gollini, Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Mandragora, Amrabat, Barak; Sottil, Jovic, Kouamè. All. Italiano

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Miretti, Locatelli, McKennie; Cuadrado, Milik, Kostic. All. Allegri

Milan-Inter

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, De Katelaere, Leao; Giroud. All. Pioli

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Correa. All. Inzaghi

Lazio-Napoli

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-Jae, Mario Rui; Aguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Cremonese-Sassuolo

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Bianchetti, Sernicola, Locoshvili; Baez, Pickel, Escalante, Valeri; Zanimacchia; Okereke, Dessers. All. Alvini

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez M, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Kyriakopoulos . All. Dionisi

Spezia-Bologna

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Caldara, Nikolaou, Kiwior; Gyasi, Kovalenko, Bourabia, Bastoni S, Reca; Strelec, Nzola. All. Gotti.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Lucumì, Medel, Soumaro; De Silvestri, Dominguez, Schouten, Lykogiannis; Soriano, Orsolini; Arnautovic. All. Mihajlovic

Verona-Sampdoria

VERONA (3-5-2): Montipò; Coppola, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Ilic, Hongla, Tameze, Lazovic; Lasagna, Henry. All. Cioffi

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Villar; Leris, Sabiri, Rincon, Djuricic; Caputo. All. Giampaolo

Udinese-Roma

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Nuytinck; Pereyra, Makengo, Walace, Lovric, Udogie; Beto, Deulofeu. All. Sottil

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Smalling, Mancini, Kumbulla; Celik, Matic, Cristante, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho

Monza-Atalanta

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Marlon, Marrone, Carboni; Birindelli, Sensi, Rovella, Pessina, Carlos Augusto; Caprari, Petagna. All. Stroppa

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Okoli; Soppy, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Ederson, Pasalic; Muriel. All. Gasperini

Salernitana-Empoli

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Fazio, Gyomber; Candreva, Maggiore, Coulibaly L, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Bonazzoli. All. Nicola

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajili, Luperto, Parisi; Bandinelli, Henderson, Marin; Baldanzi; Destro, Lammers. All. Zanetti.

Torino-Lecce

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic Savic V; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Lazaro, Ricci, Lukic, Aina; Radonjic, Vlasic; Sanabria. All. Juric

LECCE (4-3-3): Falcone, Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Pezzella; Helgason, Hjulmand, Gonzalez; Banda, Ceesay, Strefezza. All. Baroni