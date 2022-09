Ronaldo, rivelazione inattesa in diretta: annuncio dalla Juventus

Cristiano Ronaldo non è riuscito a lasciare il Manchester United. Prima di Fiorentina-Juventus, ne ha parlato anche Maurizio Arrivabene.

La Juventus di Massimiliano Allegri è impegnata in questi minuti contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Il club bianconero è deciso a portare a casa la vittoria, ma prima bisognerà battere i viola, avversario ostico e da non sottovalutare.

Serviranno le operazioni di mercato estivo? Riusciranno i nuovi calciatori ad incidere sin da subito e ad indirizzare la partita? Il futuro è ancora da scrivere. In ogni caso il mercato bianconero è stato, senza dubbio, decisamente interessante.

Juventus, Arrivabene su Ronaldo

A parlarne è stato Maurizio Arrivabene in diretta televisiva ai microfoni di ‘DAZN’ pochi istanti prima del fischio di inizio di Fiorentina-Juventus. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni: “Rispetto allo scorso anno la Juve è cresciuta. Partenza a singhiozzo? Per tutte le squadre è stato così, quindi va bene. Le scelte di Allegri di oggi vanno lette in funzione del match di Champions di martedì contro il Paris Saint-Germain. La Juve deve lottare su tutti i fronti”.

Poi prosegue: “Bisogna avere rispetto di tutti, ma paura di nessuno. Anche la società deve essere unita con allenatore squadra e tifosi. Loro sono il nostro dodicesimo uomo, tutti vogliono vincere. Pronostici? Farne oggi sarebbe prematuro, ma non siamo in gara per perdere. Il mercato di oggi, visti i prezzi, mi pare più una boutique. La situazione Cristiano Ronaldo? Con lui ci siamo salutati con il massimo rispetto. Quello che poi è successo non è un problema della Juventus. Certo è che dispiace in ogni caso vedere un calciatore come lui finire in una situazione di questo genere”.