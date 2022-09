Juventus, ammissione di Allegri in diretta tv: “Non siamo stati capaci…”

Le dichiarazioni del tecnico della Juventus Massimiliano Allegri nel post partita del match pareggiato 1-1 contro la Fiorentina.

La Juventus viene fermata a Firenze. Un prova non certo da incorniciare per i bianconeri che, passati in vantaggio con Milik, risultano incapaci ci capitalizzare al meglio il vantaggio tanto da farsi prima raggiungere sul pari e poi rischiare di andare in svantaggio.

Solo il provvidenziale Perin, che neutralizza il rigore di Jovic, consente ad Allegri di poter tornare da Firenze con un punto in tasca. “C’è rammarico perché potevamo fare di più su qualche contropiede, ma dovevamo chiuderla nel primo tempo. Non siamo stati capaci di farlo.” ha dichiarato Allegri a DAZN. “Alla fine mi sono un po’ arrabbiato perché volevo finisse la partita. Loro stavamo spingendo, hanno fatto un po’ di cross e Perin è stato bravo in un’occasione.”

Allegri ha poi continuato: “Abbiamo bisogno di un cambio di mentalità perché certe occasioni non ti capitano sempre, 10 volte in una partita, ti capitano raramente e devi essere in grado di capitalizzarle. Ci sono momenti in cui la partita va azzannata!”

Juventus, Allegri guarda il bicchiere mezzo pieno: “Fatta comunque una buona partita”

A dispetto di quanto possano pensare i tifosi, che nel frattempo hanno fatto tornare in tendenza l’hashtag #AllegriOut, il mister è soddisfatto della prova dei suoi: “Abbiamo solo il rammarico di aver sprecato l’occasione di fare il secondo. Ma ai ragazzi posso dire che sono soddisfatti, abbiamo fatto comunque una buona partita.”

“Non dimentichiamoci che questo è il quinto risultato utile consecutivo.” Allegri guarda con orgoglio a ciò che è stato fatto fino a questo momento. Il pensiero adesso però va alla Champions League: “Ora ci attende il match di coppa, poi penseremo alle altre due partite prima delle sosta.”