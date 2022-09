Juventus, Allegri nei guai: la reazione dei tifosi è durissima

Ancora problemi per il tecnico Massimiliano Allegri. Il giudizio per quanto successo in campo è decisamente impietoso.

La Juventus esce dal match contro la Fiorentina con un pari. Un 1-1 che se dal punto i vista della classifica consente di agganciare per il momento l’Inter, dal punto di vista dell’occasione persa fa sorgere qualche rimpianto soprattutto tra i tifosi.

La rete di Arek Milik, neoacquisto arrivato negli ultimi giorni di mercato e già autore di due reti in altrettante presenze, aveva dato, dopo solo 10′ di gioco, ai bianconeri una fantastica opportunità. Una partita che si era messa in discesa e che poteva significare, per la Juventus una potenziale vittoria.

Invece, secondo molti tifosi, i bianconeri hanno immediatamente tirato i remi in barca, pensando a difendere il vantaggio piuttosto che a cercare il secondo gol. Così alla mezz’ora è arrivato il pareggio viola con Kouame. E sarebbe potuto arrivare anche il sorpasso, se Jovic non avesse sbagliato il rigore che poteva regalare il 2-1 ai padroni di casa della Fiorentina.

Juventus, la rabbi dei tifosi: torna in tendenza #AllegriOut

Se non fosse stato per Mattia Perin, il quale ha neutralizzato il rigore di Jovic, molto probabilmente il post partita dei tifosi juventini sarebbe stato peggiore. Anche se già adesso la contestazione nei confronti di Massimiliano Allegri è partita. I tifosi bianconeri, nonostante la squadra conservi ancora l’imbattibilità, sui social hanno iniziato a chiedere a gran voce l’esonero del mister.

Troppo pochi secondo loro i 9 punti in 5 partite raccolti, considerando anche un calendario che, Roma a parte, non era certo composto da squadre di pari valore dei bianconeri. “Continuiamo a difendere nella nostra aria. E questi sono i risultati”, il testo di un tweet esemplificativo che si inserisce nel filone dell’#AllegriOut.