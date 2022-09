Il Napoli vince, ma l’annuncio gela tutti: è successo dopo la Lazio

Il Napoli porta a casa una vittoria d’oro, ma attenzione alle polemiche post-partita. L’annuncio gela tutti, succede dopo la Lazio.

La vittoria dell’Olimpico è stato un segnale chiaro. Soprattutto verso tutte le altre big del campionato: il Napoli c’è e fa sul serio, vincendo su uno dei campi più difficili di questa Serie A. Il tutto contro una Lazio che era partita fortissimo in questo avvio di stagione.

Biancocelesti che, però, ora rimuginano e non poco sull’occasione persa contro i partenopei. D’altronde, ai microfoni di ‘Sky Sport’, Maurizio Sarri non ha nascosto la propria insoddisfazione per il risultato e (soprattutto) per l’arbitraggio di Sozza.

Secondo il tecnico della Lazio, manca un rigore ai suoi per il contatto tra Mario Rui e Lazzari. Contatto che tanto nervosismo ha generato nel secondo tempo dell’Olimpico.

Sarri e le vecchie ruggini con De Laurentiis: Napoli, l’annuncio gela tutti

La gara di questa sera, però, non è stato l’unico tema della chiacchierata tra lo studio di ‘Sky Sport’ e Maurizio Sarri. Incalzato dalle domande dei giornalisti presenti, il tecnico biancoceleste si è spostato sul suo periodo di carriera al Napoli. Un periodo estremamente felice, ma che ha vissuto anche una conclusione controversa. E lo stesso Sarri non ha mancato occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

“A Napoli ho tanti bei ricordi, ma anche dei bruttissimi – spiega il trainer di Certaldo, che poi getta il gelo tra i presenti in studio – Come quando De Laurentiis presentò Ancelotti senza dirmi nulla. Il mio contratto scadeva il 30 maggio, Ancelotti fu presentato il 21. Fatto mai chiarito? Tutti avete fatto finta di nulla, sarebbe bastato poco a fare un accertamento. Chiarimenti con De Laurentiis? Ma no, tanto se parla Aurelio ha sempre ragione lui”.