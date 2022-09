“Così non si può…”: Milan, la sentenza gela Rafael Leao

Il derby della Madonnina è il big match del 5° turno di campionato: una delle stelle del Milan sarà un vero e proprio osservato speciale.

La quinta giornata di Serie A propone un piatto ricchissimo e ben tre big match: Fiorentina–Juventus, Lazio–Napoli e, soprattutto, il derby della Madonnina Milan–Inter. Sfide che potrebbero fornire interessanti indicazioni sul futuro di alcune big del nostro campionato, anche se ovviamente la stagione è appena cominciata.

Particolarmente interessante la stracittadina di Milano. Perché mette di fronte le squadre che hanno concluso la scorsa edizione della Serie A nei primi 2 posti e perché arriva a ridosso dell’esordio in Champions. La prossima settimana infatti il Milan sarà impegnato sul campo del Salisburgo, mentre l’Inter ospiterà il Bayern Monaco.

Impegni di cui i tecnici sono consapevoli, ma che non dovrebbero portare a calcoli particolari. Rossoneri e nerazzurri schiereranno tutte le loro stelle, e tra queste una delle più attese è quella del portoghese Rafael Leão. Che è naturalmente finito nell’analisi del noto opinionista Daniele Adani.

Milan, per Adani Leao “deve trovare continuità”

Il talentuoso attaccante portoghese classe 1999 è stato uno dei protagonisti dell’ultimo calciomercato. Dopo essere definitivamente esploso la scorsa stagione, in cui è stato l’arma in più del Diavolo nella corsa vincente per lo Scudetto, è finito infatti nel mirino delle big d’Europa. Rimasto al Milan, adesso cercherà l’ulteriore salto di qualità per lui e la squadra.

Qualcosa che è doveroso inseguire per Adani. Che considera infatti Rafael Leão un crack ancora solo potenziale: “Nei minuti in cui si accende e diventa quasi onnipotente è imprendibile” afferma. Per poi aggiungere però che “senza continuità non si può ambire a una carriera top”.

Una sentenza che ridimensiona in parte l’attaccante portoghese del Milan. Secondo Adani, infatti, Leão deve migliorare nella continuità di rendimento e sbaglierebbe a sentirsi arrivato. In questo senso un nuovo esame di maturità sarà proprio il derby di oggi.