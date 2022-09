Spezia-Bologna, dopo il pari l’ombra dell’esonero: l’allenatore risponde

In Serie A ci sono diverse panchine bollenti. Dopo Bologna-Spezia l’allenatore ha risposto a tono sulle voci riguardanti il possibile esonero.

Un avvio di stagione che per alcune squadre di sta rivelando particolarmente complicato. Come spesso succede, a pagare lo scotto delle critiche sono gli allenatori che puntualmente finiscono nell’occhio del ciclone. Ed in queste prime settimane di campionato, non sono pochi i tecnici che vedono le proprie panchine scaldarsi giornata dopo giornata.

In queste ore, ad esempio, anche il pareggio tra Bologna e Spezia sta facendo discutere. Due squadre che hanno raccolto poco in queste prime cinque partite. Una in particolare, però, vive un momento decisamente complicato.

La squadra rossoblu, infatti, non ha ancora trovato la prima vittoria stagione. Si pensava che proprio contro i liguri potesse arrivare un risultato positivo in questo senso. Invece è arrivato un altro pareggio, il secondo consecutivo, che tiene il Bologna incollato alla parte bassa della classifica.

Bologna, Mihalovic e l’ombra dell’esonero: la risposta del tecnico

Come detto, quando le cose non vanno bene a doversi sorbire le critiche dei tifosi e degli addetti ai lavori è proprio l’allenatore. Ed anche nel caso del Bologna, va detto, chi ora sembra poter pagare le conseguenze di questa situazione è proprio Sinisa Mihajlovic. Insomma, l’ombra dell’esonero comincia a farsi sempre più importante.

L’allenatore, pungolato in conferenza stampa, ha deciso di rispondere a tono proprio sull’argomento. Non vuole fasciarsi la stesa, il tecnico serbo, che ha spiegato come non avverta una situazione di pericolo attorno a sé. “Non mi fascio la testa prima di romperla, cerco di dare il massimo e vado per la mia strada”, ha spiegato Mihajlovic.

“Nel calcio, come si suol dire, ci sono allenatore esonerati e quelli che saranno esonerati”, ha ancora proseguito Sinisa. “Io cerco di stare sul pezzo finché sono l’allenatore del Bologna”, le parole del tecnico. Insomma, è ancora tutto da vedere ma di sicuro la situazione del Bologna sarà da monitorare nelle prossime settimane.