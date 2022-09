Mihajlovic aggrappato ad Arnautovic: è 2-2 tra Spezia e Bologna

Tante emozioni e match molto divertente in Serie A tra Spezia e Bologna. Nella squadra di Mihajlovic ancora tra i migliori Arnautovic.

Tante emozioni nel match pomeridiano valido per la quinta giornata di Serie A tra Spezia e Bologna. Entrambe le squadre cercano la vittoria dal primo minuto di gioco, ma devono poi accontentarsi di un punto che in fondo sta stretto più ai padroni di casa che alla squadra ospite.

Parte benissimo il Bologna, a segno con il ‘solito’ Marko Arnautovic dopo pochi minuti. Lo Spezia con Gotti che punta sul suo 3-5-2 con Gyasi e Nzola in attacco reagisce alla grande e crea diverse occasioni da gol. Il primo tempo finisce in parità grazie alla rete nei minuti di recupero di Simone Bastoni, a segno con una bella conclusione da fuori area.

Le due squadre non si arrendono e giocano fin dai primi attimi della ripresa un calcio molto offensivo. Dopo pochi minuti dall’inizio del secondo tempo è Schouten il protagonista con una clamorosa situazione. Il centrocampista commette un grave errore realizzando un autogol con un colpo di testa che spiazza l’incolpevole Skorupski.

Spezia-Bologna, ancora Arnautovic sugli scudi

Il Bologna non molla e reagisce alla grande, Mihajlovic sostituisce Barrow e Orsolini e lancia il neo acquisto Zirkzee. A pareggiare i conti è però ancora Arnautovic, autentico trascinatore del club rossoblù. Soriano lancia in profondità il centravanti austriaco e questi infila Dragowski realizzando cosi la rete che mette il match in parità.

Nel finale il Bologna prova a trovare la rete del vantaggio, tenta con De Silvestri e Dominguez, ma finisce in parità. Ottimo punto per lo Spezia mentre continua a faticare il Bologna, a caccia del suo primo successo in campionato.

Serie A, la classifica aggiornata

Napoli 11*, Milan 11*, Atalanta 10, Roma 10, Inter 9*, Juventus 9*, Lazio 8*, Udinese 7, Torino 7, Fiorentina 6*, Sassuolo 6*, Salernitana 5, , Spezia 5*, Empoli 3, Bologna 3*, Lecce 2, Verona 2, Sampdoria 2, Cremonese 1, Monza 0.

*una gara in più