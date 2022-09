Episodio a sorpresa e applausi dagli spalti: succede durante Spezia-Bologna

Primo tempo divertente al picco tra Spezia e Bologna. Due gol e tante azioni interessanti fino all’intervallo del match.

Dopo la giornata di ieri ricca di big match in Serie A, è una domenica più tranquilla con diverse ‘piccole’ impegnate in campo. Alle ore 15 sono scese in campo allo stadio Picco Spezia ed Empoli, impegnate nel match valido per la quinta giornata di campionato. Entrambe le squadre sono a caccia di punti ed in particolare gli ospiti lavorano per la prima vittoria stagionale.

La squadra di Mihajlovic è partita subito forte con un paio di azioni pericolose e la rete del vantaggio dopo pochi minuti di gioco con il solito Marko Arnautovic, stella della squadra di Mihajlovic. La squadra di Gotti, anche grazie alla spinta del pubblico, ha reagito alla grande ed ha sfiorato il pari in un paio di occasioni.

Lo Spezia ha trovato la rete del meritato pareggio con un tiro di Simone Bastoni, cardine della squadra ligure ed alla sua seconda rete stagionale. Buone notizie per la squadra di Gotti, che, è stata poi protagonista di un curioso quanto particolare episodio.

Spezia, presentato nell’intervallo Ampadu

Il club ligure ha presentato durante l’intervallo del match il difensore gallese Ethan Ampadu, arrivato negli ultimi giorni di mercato. Un episodio alquanto insolito ed un colpo importante in ottica salvezza. Ampadu che è un giocatore che ha già avuto un’esperienza nel nostro massimo campionato.

Ampadu, difensore di proprietà del Chelsea, ha già giocato nel nostro campionato con la maglia del Venezia. Il giocatore ha collezionato 29 presenze nella scorsa stagione e può rappresentare un importante jolly per la squadra dello Spezia, club impegnato nella lotta per la salvezza.