Tutto pronto per il fischio di inizio di Spezia-Bologna, unica gara delle ore 15.00 del quinto turno del campionato di Serie A 2022/2023.

Manca sempre meno al via di Spezia-Bologna, gara delle ore 15.00 della quinta giornata di Serie A 2022/2023. Allo stadio Alberto Picco di La Spezia, la formazione ligure di Luca Gotti ospita gli emiliani di Sinisa Mihajlovic.

La gara mette in palio punti importantissimi per entrambe le formazioni, con i rossoblù chiamati a riscattarsi dopo l’avvio di campionato non entusiasmante. Anche i padroni di casa, però, hanno messo nel mirino i tre punti.

Spezia-Bologna, le probabili formazioni

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Caldara, Kiwior, Nikolaou; Holm, Kovalenko, Bourabia, S.Bastoni, Reca, Gyasi, Nzola. All. Gotti. A disp. Zoet, Zovko, Sala, Hristov, Beck, Ellertsson, Sher, Agudelo, Strelec, Sanca.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Lucumì; Kasius, Ferguson, Moro, Soriano, Lykogiannis; Arnautovic, Sansone. All. Mihajlovic. A disp. Bardi, Bagnolini, Posch, Sosa, Bonifazi, De Silvestri, Dominguez, Schouten, Aebischer, Cambiaso, Vignato, Orsolini, Zirkzee, Barrow.