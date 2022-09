Alle 20.45 spazio all’ultimo match di questa domenica di Serie A. Si affrontano alla Dacia Arena l’Udinese e la Roma.

Si scende in campo per l’ultimo match del giorno, non della giornata visto che domani si torna in campo. Stavolta tocca alla Roma tenere il passo delle altre grandi. Il risultato che maturerà stasera sarà di vitale importante proprio per capire quelle che sono le pretese che la piazza potrà avere nei confronti della squadra di Mourinho, anche in vista dell’esordio in Europa League.

Di fronte c’è l’Udinese, che fino a questo momento ha mostrato delle buone cose ma ha ancora bisogno di continuità per definire in maniera chiara quella che quest’anno potrà essere la realtà che i tifosi protranno vivere insieme alla squadra bianconera.

Udinese-Roma, le formazioni ufficiali

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Pereyra, Samardzic, Walace, Arslan, Udogie; Success, Deulofeu. Allenatore: Sottil.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. Allenatore: Mourinho.