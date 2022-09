Juventus, Allegri è nei guai: il top rischia di saltare la Champions

Juventus, adesso per Massimilian Allegri sono veramente guai. Il tecnico rischia di perdere un top per la gara contro il PSG.

La Juventus di Andrea Agnelli è nei guai. Il club bianconero, dopo il pareggio di ieri contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, ha messo in mostra alcune lacune dal punto di vista del gioco che di certo non hanno fatto piacere ai tifosi juventini. L’1-1 allo stadio Artemio Franchi, infatti, ha fatto spopolare l’hahstag #AllegriOut.

Il dito è puntato contro l’allenatore, reo di non aver dato alla sua squadra il giusto imprinting in vista di una stagione complessa dove è praticamente vietato sbagliare. Ieri la Juve ha sbagliato, di nuovo, nonostante la presenza in campo dei nuovi arrivati, tra cui Arek Milik, subito decisivo.

Juventus, Di Maria a rischio contro il PSG

Oltre al polacco ex Napoli, in campo c’è stato anche un ex Paris Saint-Germain, Angel Di Maria. El Fideo, nel match di ieri, ha raccolto minutaggio solamente nella prima frazione di gioco. Il motivo? Un duro colpo al polpaccio l’ha messo KO ed ha costretto mister Allegri a correre ai ripari.

L’edizione odierna del quotidiano ‘Tuttosport’ ha fatto il punto della situazione a proposito del problema fisico dell’attaccante argentino. Ieri sera filtrava cauto ottimismo in vista del prossimo impegno di Champions League in programma contro il PSG, ma la realtà è che il giocatore è seriamente in dubbio per la gara contro la sua ex squadra. Allegri è deciso ad evitare pericoli e non rischierà o forzerà Di Maria.