Juventus, buone notizie per Allegri: la rivelazione fa impazzire i tifosi

Max Allegri sta scoprendo un valore inaspettato nella sua Juventus, come sottolineato da un ex bianconero del passato recente

La sfida di martedì contro il PSG alzerà il sipario sulla Champions League. Massimiliano Allegri tuttavia ha allontanato la pressione dalla sua Juventus dopo il pareggio di campionato con la Fiorentina, il terzo nelle ultime quattro partite. I bianconeri stentano a decollare, malgrado ciò restano comunque a ridosso delle prime posizioni.

Nell’avvio non semplicissimo della squadra dell’allenatore livornese, c’è comunque una nota positiva: Fabio Miretti. Il giovane centrocampista sta trovando spazio con regolarità. Il ragazzo di Pinerolo classe 2003 gioca con grande personalità e anche con la Fiorentina è subentrato dalla panchina. Una risorsa extra per Allegri, come sottolineato da un ex bianconero, Lamberto Zauli, ex allenatore della squadra U23.

Juventus, Zauli esalta Miretti: “Giocatore formato a Vinovo, può ricoprire tutti i ruoli”

Lamberto Zauli, dopo l’addio precipitato al Sudtirol, si gode i risultati del suo lavoro in Under 23. L’ex allenatore della Next Gen juventina ha esaltato il valore di Miretti in un’intervista a ‘Tuttosport’.

“Vederlo in prima squadra riempie d’orgoglio me e tutti quelli che lavorano nel settore giovanile della Juventus perché è l’obiettivo di chi vive a Vinovo portare in prima squadra dei ragazzi. Ho avuto la fortuna di stare in quel mondo per tre anni, ci sono diversi giocatori bravi”, ha esordito Zauli.

“Fabio si è costruito nella Juventus dall’età di otto o nove anni, vederlo arrivare a dominare la scena così in fretta è motivo di grande gratificazione. Ha il calcio nel sangue. Un anno fa mi è stato chiesto qual è il suo ruolo preferito. Beh, penso possa ricoprire tutti i ruoli”. Proprio la duttilità tattica di Miretti è un ingrediente importante per la squadra di Allegri. Il 2003 piemontese garantisce tante soluzioni al tecnico. Questa è certamente una buona notizia in vista del futuro.