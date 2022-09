Tifosi in delirio e salti di gioia per Spalletti: Napoli, la sentenza è da sogno

Il Napoli torna a volare in alto con la vittoria dell’Olimpico. La sentenza fa impazzire i tifosi, ecco svelato il motivo.

Due a uno in rimonta, per un risultato che è uno schiaffo netto al campionato. Il Napoli c’è e fa sul serio, anche quest’anno. Anche adesso che la formazione di Spalletti è stata completamente rivoluzionata dal mercato, dopo i tanti addii illustri sul mercato. E dopo che gli azzurri avevano frenato nel mercoledì contro il Lecce.

E invece il Napoli è tornato gagliardo e pronto a lottare per il vertice. La vittoria contro la Lazio arriva con le firme degli acquisti più discussi, con le zampate di Kim e Kvaratskhelia che hanno deciso la super sfida dell’Olimpico.

La prestazione del georgiano, soprattutto, è stata il fiore all’occhiello della serata. Qualità, corsa e dribbling. Il tutto unito ad un gol che ha fatto esplodere il settore ospiti, gremito dai tifosi del Napoli.

Napoli da Scudetto, la sentenza fa impazzire i tifosi

“Il Napoli vince in rimonta all’Olimpico e conferma la mia impressione: è da Scudetto. Spalletti crea più di tutti (12 gol, miglior attacco) e subisce poco. Il suo Napoli muove palla e giocatori per conservare il controllo del gioco, negli ultimi venti metri Kvaratskhelia non perdona”.

Così Maurizio Pistocchi sentenzia e incorona gli azzurri attraverso il proprio account Twitter. Per il noto giornalista, non ci sono dubbi: la formazione di Spalletti ha tutto ciò che serve per poter lottare e ambire allo Scudetto.

Un qualcosa che manda davvero in delirio i tifosi, se consideriamo l’umore ai minimi storici e il grosso scetticismo degli ultimi mesi. E invece, il Napoli adesso può fare davvero sul serio: le altre big sono avvisate.