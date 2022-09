Spalletti-Kvaratskhelia, la rivelazione spiazza i tifosi del Napoli: il motivo

Il Napoli di Spalletti ha vinto strameritando nell’anticipo serale contro la Lazio. Il georgiano Kvaratskhelia ancora tra i migliori.

Bella vittoria del Napoli di Luciano Spalletti all’Olimpico. Il club azzurro, reduce da due pari consecutivi, vince e convince contro la Lazio e torna in vetta alla classifica. Dopo un inizio difficile con il gol di Zaccagni i partenopei reagiscono alla grande e sfiorano prima il pari con Kvaratskhelia trovandolo poi nel finale con Kim.

Nella ripresa il Napoli ha letteralmente dominato, ha sbloccato il match con uno scatenato Kvaratskhelia (quarto gol in campionato) ed ha ottenuto tre punti fondamentali. Il tecnico azzurro ha parlato nel post partita ai microfoni di Sky Sport ed ha rivelato una curiosa indiscrezione riguardo Kvaratskhelia:

“Kvaratskhelia? Non sono rimasto sorpreso, se non sul gol che si è mangiato col piatto a volo. Lui è uno molto tecnico, ha i mezzi per chiudere meglio lì”. Il tecnico ha continuato parlando del georgiano e del neo acquisto Kim.

Napoli, Spalletti sui neo acquisti azzurri

Il tecnico ha proseguito parlando dei nuovi acquisti: “Kvaratskhelia e Kim? Noi abbiamo dei grandi scout. Anche il direttore ed il vice direttore lavorano bene. Kvara ha avuto tanti giudizi positivi, ma qualche perplessità c’era. Questo perché l’Italia è un mondo particolare quando si viene al calcio. Durante il ritiro hanno dimostrato entrambi due ragazzi eccezionali. Di Kim si è visto subito dal balletto in ritiro… Dopo due giorni era nello spogliatoio che si ripeteva i comandi per la difesa”.

Il tecnico ha chiuso commentando i prossimi impegni in Champions League: “Sarà un’esperienza importante per tutti, spero l’affrontino nella maniera corretta”. Il tecnico ha belle parole anche per Meret e Sirigu ed ha ricordato che entrambi sono portieri della Nazionale italiana: “Ora è Alex il titolare, ma anche Salvatore avrà i suoi minuti. Col suo carattere potrà aiutare molto Meret”.