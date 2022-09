Udinese-Roma, la papera fa sprofondare Mourinho: tifosi infuriati

Notte amara per la Roma alla Dacia Arena contro l’Udinese: dopo il gol di Udogie, succede quello che i tifosi giallorossi non si sarebbero aspettati.

Notte amara per la Roma di José Mourinho contro l’Udinese di Andrea Sottil. Nel primo tempo è andato a segno Destiny Udogie, ma poi nella ripresa ha raddoppiato Samardzic. Il terzo gol è arrivato con Pereyra, mentre il quarto con Lovric. Complici errori dell’estremo difensore giallorosso. Ecco cos’è successo.

La Roma di Mourinho, anche grazie al forte pressing messo in moto fin dal primo minuto dall’Udinese, sta faticando e non poco questa sera alla Dacia Arena. Il primo gol l’ha segnato Destiny Udogie, mostrando una volta di più le proprie qualità.

La seconda rete, invece, è stata firmata da Lazar Samardzic che da fuori area ha caricato il sinistro e ha abbattuto Rui Patricio, non senza colpe. Il portiere giallorosso ha, infatti, esitato nell’uscita e, complice il rimbalzo della palla, non è riuscito ad intercettare nel modo migliore la traiettoria del pallone. Anche in occasione del terzo e del quarto gol il portiere non ha agito come ci si sarebbe aspettati. I tifosi, perciò, non l’hanno perdonato.

Udinese-Roma, Rui Patricio nel mirino dei tifosi giallorossi: ecco cosa è successo nel match

La Roma sta soffrendo, e non poco, contro l’Udinese alla Dacia Arena. I padroni di casa sono in vantaggio per 4-0 e a segno sono andati Udogie prima, Samardzic, Pereyra e Lovric dopo. I tifosi giallorossi non sono stati contenti fin da subito per l’atteggiamento della propria squadra ma una pioggia di critiche è arrivata soprattutto con la seconda rete.

Rui Patricio ha esitato soprattutto sugli ultimi tre gol e le sue mosse sbagliate hanno inciso parecchio sul risultato. Su ‘Twitter’, perciò, il mondo giallorosso ha mostrato tutto il suo disappunto: “Rui Patricio da incubo! Hai regalato la partita all’Udinese”. O ancora: “Questa sera potrebbero farne 120. Rui Patricio non è in campo”. E infine: “Rui patricio colpevole (con diversi gradi di colpevolezza) in ognuno dei gol”.