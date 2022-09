Handanovic nel mirino dei tifosi: Inter, la presa di posizione è netta

In casa Inter è tempo di leccarsi le ferite. Brutto inizio stagione del club nerazzurro, due sconfitte in cinque gare di campionato.

Simone Inzaghi vive uno dei periodi più complicati della sua avventura all’Inter. Nel primo anno si parlava di ambientamento e c’erano maggiori giustificazioni, ora il tecnico nerazzurro non ha più scuse. L’inizio stagione del club milanese è stato abbastanza complicato, due sconfitte nelle prime cinque partite e arrivate in big match come quelli contro la Lazio ed il Milan.

Inzaghi ha ricevuto diverse critiche e in particolare i tifosi non hanno gradito alcune sue scelte. Tra queste c’è quella di puntare ancora, sempre e comunque, sul portiere Samir Handanovic. L’esperto estremo difensore sloveno è stato tra i principali imputati nella sconfitta arrivata ieri nel derby.

L’ex giocatore dell’Inter Stephane Dalmat ha parlato mediante i propri canali ufficiali, commentando il momento difficile del suo ex club ma allo stesso tempo rassicurando i suoi tifosi. La squadra ha bisogno, in questo momento, di grande sostegno.

Inter, frecciata di Dalmat ad Handanovic

Tra i vari temi Dalmat ha commentato il momento di Handanovic ed ha rilanciato il ruolo di Andrè Onana. Ecco le sue parole: “Tutti dicono che l’Inter dovrebbe cambiare portiere. Ho rispetto per Handanovic, ma credo sia giunto il momento di Onana. Parliamo di un portiere con molta qualità e per me deve giocare”.

Il pensiero di Dalmat è condiviso a gran voce da diversi tifosi nerazzurri, che, da diverse settimane, stanno chiedendo il debutto in prima squadra di Onana. Riguardo la lotta scudetto Dalmat è più cauto: “Non sono preoccupato, siamo solo all’inizio. E’ vero che sono punti importanti, ma anche il Milan calerà”.