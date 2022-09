Prima la sconfitta e poi la frecciata dell’ex: Inter, tifosi spiazzati

Il giorno successivo alla sconfitta nel derby l’Inter si interroga e deve anche incassare quella che potrebbe essere una frecciata da un ex.

Non è stato l’inizio di stagione che Simone Inzaghi sperava per la sua Inter. Dai primi due veri test contro le big la Benamata è uscita con le ossa rotte: sconfitta 1-3 con la Lazio, quindi ecco il 3-2 del Milan nel derby della Madonnina. 6 gol incassati, difficoltà difensive, fragilità sul mercato (con Skriniar ancora nel mirino del PSG) e dulcis in fundo frecciata del day after da parte di un ex.

Così almeno qualcuno ha interpretato al termine di Cremonese–Sassuolo le parole di Ionut Radu, estremo difensore grigiorosso arrivato in estate in prestito proprio dall’Inter. Che esaltato da una gara che lo ha visto protagonista, con alcuni interventi salva-risultato sugli attaccanti nero-verdi, ha espresso una considerazione che potrebbe non essere gradita nell’ambiente nerazzurro.

Inter, frecciata di Radu: “Questo gruppo tra i migliori in cui sia mai stato”

Ai microfono di DAZN Radu, dopo aver definito la sua buona prestazione come “normale”, ha aggiunto che quello in cui si trova adesso “è un gruppo fantastico, uno dei migliori in cui sia mai stato”. Parole importanti che potrebbero lasciare intendere che a Milano non fosse proprio così.

Del resto il portiere rumeno, oggi 25enne, è cresciuto nell’Inter circondato dalla considerazione dedicata a una sicura promessa. Alla prova dei fatti però non ha mai avuto una vera chance per splendere in nerazzurro, trovandosi coinvolto in una girandola di prestiti che sembrava essersi conclusa nel 2020.

Secondo portiere alle spalle di Handanovic, in due stagioni Radu ha collezionato appena 5 presenze. In una di queste, l’ultima, un suo clamoroso errore è stato fatale contro il Bologna. Una sconfitta a cui molti hanno ingiustamente attribuito il mancato bis Scudettato.

Possibile anche che le parole dette al termine di Cremonese–Sassuolo volessero solo compattare il gruppo. I grigio-rossi sono impegnati in una difficilissima rincorsa verso la salvezza, e dunque potrebbe non esserci alcun riferimento alle passate esperienze nello spogliatoio nerazzurro. Sarà questa la verità?