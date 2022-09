“Sto molto bene”: Huesca-Ibiza, Poveda sfida il suo ex club

Giornata importante per l’attaccante dell’Ibiza Poveda. Il giocatore scenderà in campo in Seconda Divisione contro il suo ex club.

Questa domenica non sarà una giornata come le altre per l’attaccante spagnolo Dario Poveda. Il giocatore, classe 1997, di proprietà del Getafe, è un giocatore in prestito nel club di seconda Divisione Ibiza e questa sera affronterà in trasferta il suo ex club, i padroni di casa dell’Huesca.

Il giocatore ha disputato sei mesi nell’Huesca ed ha lasciato un buon ricordo nei suoi ex compagni. Nonostante il recente arrivo Poveda è già diventato un pilastro dell’undici titolare ed in tre match in campionato ha collezionato un gol ed un assist mettendosi a disposizione dei compagni di squadra.

Il giocatore di Alicante è in ottima forma ed è ormai uno dei pilastri della squadra guidata da Javi Baraja. Dopo un grave infortunio, avuto oltre un anno fa, grazie al grande lavoro Poveda si è ripreso alla grande ed è diventato fondamentale per il suo club. Dal giorno del suo arrivo Baraja non ha mai rinunciato alle sue doti ed anche questa sera dovrebbe essere lo stesso.

Huesca-Ibiza, la gara di Poveda

Poco più di un anno fa Dario Poveda ha subito un grave infortunio ai legamenti crociati, ma il giocatore è rientrato più forte che mai. Nei mesi giocati all’Huesca Dario è stato un autentico trascinatore ed ha lasciato un ottimo ricordo ai tifosi. Ora Poveda torna nel suo ex campo da avversario.

Un solo punto nelle prime 3 gare di campionato sia per l’Huesca che per l’Ibiza ed una sfida che diventa subito molto importante ai fini della classifica. Il calciatore offensivo ha parlato dopo la rete segnata recentemente ed ha dichiarato: “Personalmente sono molto felice di esser tornato a fare gol e sono felice di stare bene”.