Atalanta, cosa non ha funzionato con Pessina? La rivelazione spiazza tutti

L’Atalanta, questo pomeriggio alle 18:30, giocherà in casa del Monza per il posticipo della 5^ giornata: con l’occasione ha parlato l’ex della gara.

La 5^ giornata di Serie A si chiuderà quest’oggi con tre gare. Ad aprire le danze, in questo lunedì di settembre, sarà il match tra Monza e Atalanta. Stroppa cercherà di ottenere almeno un primo punto, utile per la classifica, mentre Gasperini proverà in tutti i modi ad agganciare la vetta. Con l’occasione ha parlato anche l’ex della gara.

L’ex di turno, oggi pomeriggio, sarà Matteo Pessina. Tornato nelle file del Monza, dicendo addio all’Atalanta, con un ruolo di primo piano: è lui, infatti, ad avere l’onere e l’onore di portare al braccio la fascia di capitano.

Da ex importante nel match, Pessina ha parlato del suo nuovo club di appartenenza, dell’avvio in salita (il Monza è ancora l’unica squadra a zero punti in Serie A) ma anche della sua ultima stagione all’interno della rosa della Dea. Ecco quindi quali sono state le sue parole.

Monza-Atalanta, Pessina è l’ex della gara: queste le sue parole in merito all’ultima stagione con Gasperini

Matto Pessina, ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’, ha parlato in vista di Monza-Atalanta. Queste sono quindi state le sue parole in merito all’ultima stagione condotta alla corte di Gasperini: “L’anno scorso abbiamo preso troppi gol perché eravamo troppo ‘aperti’. Gasperini certe cose le studia, con intuizioni che si capiscono solo dopo. Io ero diventato quasi più attaccante esterno e non sono riuscito a fare meglio“.

“Quelle da esterno – ha rivelato Pessina – sono caratteristiche che non ho. Avrei avuto meno spazi all’Atalanta, allora ho deciso di fare questa scelta e tornare al Monza. Ma non è stata una separazione traumatica. Anzi, è stata una soluzione soddisfacente per tutti. Ci sono entrato da ragazzino e sono uscito da campione d’Europa”.