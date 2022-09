“Basta fare il battutista”: Juve, la frecciata ad Allegri in diretta spiazza tutti

La Juve, archiviato il pareggio strappato alla Fiorentina in campionato, pensa già al PSG e alla Champions. Arriva però anche un avvertimento ad Allegri.

Per la Juventus, dopo il pareggio ottenuto al Franchi contro la Fiorentina, è tempo di ripartire. Ad attendere la squadra c’è infatti la gara di Champions League contro il PSG, che di certo non sarà semplice per gli uomini di Allegri. A questo proposito, poi, nei confronti del tecnico bianconero è anche arrivata una frecciata in diretta. Ecco di cosa si tratta.

Nella serata di domani, alle ore 21:00, la Juventus scenderà in campo contro il PSG al Parco dei Principi. Contro il club parigino inizierà l’avventura in Champions League per gli uomini di Allegri, chiamati a dare il meglio di sé.

In vista del big match, ma anche in merito a quanto visto nelle prime cinque giornate di campionato, specialmente contro i viola a Firenze, ha parlato allora Fabio Capello negli studi di ‘Sky Sport’. L’ex allenatore non ha alcun dubbio su cosa la squadra debba fare.

Juve, parla Capello e la frecciata ad Allegri è chiara: “B asta fare il battutista! Deve rimettersi a lavorare”

In diretta, a ‘Sky Sport’, quindi, Fabio Capello ha parlato così della Juventus e del suo gioco: “Ho guardato la classifica, con tutte le critiche che sta ricevendo, la Juve è comunque a due punti dal primo posto. Pensa se giocasse bene”.

“È una squadra da costruire – ha continuato Capello – mancano i giocatori importanti, quei profili che possono fare e fanno la differenza. Allegri questi giocatori non li ha ancora a disposizione. I bianconeri, però, non possono giocare in questo modo. Con la Fiorentina hanno fatto un buon primo tempo, McKennie ha avuto l’occasione per fare gol e poi lo hanno subito immediatamente dopo”.

In modo particolare, poi, non è mancata la frecciata al tecnico: “Allegri deve fare qualcosa in più, basta fare il battutista! Deve rimettersi a lavorare per riuscire a creare quel qualcosa in più. Per tornare a vincere. La Juventus in questo momento va a tratti, non è chiaro cosa voglia fare”.