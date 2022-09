“Subito il cambio!”: Inter, Inzaghi stuzzicato e possibile svolta a sorpresa

Per l’Inter possibile una soluzione a sorpresa. Simone Inzaghi ci sta pensando, non esistono più intoccabili.

In casa Inter è tempo di grandi valutazioni. Siamo solo all’inizio della stagione, è vero, ma per l’allenatore nerazzurro si sono rese già necessarie delle nuove chiavi di lettura per capire quello che sta succedendo alla sua squadra. La sconfitta contro il derby brucia, come sempre accade quando in un match cosi importante ti ritrovi a leccarti le ferite. Ecco perché Simone Inzaghi ora sta guardando alla sua squadra, cercando di capire cosa può essere andato storto.

Due sconfitte in cinque partite in questa fase iniziale non sono poche, soprattutto per una squadra che punta da qui alla fine della stagione a lottare per lo Scudetto. Anche i gol subiti (8) sono davvero tanti, e fanno dell’Inter la difesa più battuta delle prime 12 della classifica di Serie A. Qualcosa da rivedere c’è.

Inter, potrebbe arrivare subito il cambio in porta?

Come chiarito da Simone Inzaghi già nella fase pre stagionale, il titolare tra i pali è Samir Handanovic. Il capitano nerazzurro si è meritato la conferma sia per una questione di leadership evidente, ma anche per la grande esperienza maturata in questi anni. Certo, c’è una fetta non indifferente di tifosi nerazzurri che già lo scorso anno ha evidenziato delle lacune emerse in alcune partite.

Quest’anno, poi, c’è un partito che va allargandosi – riporta oggi ‘La Gazzetta dello Sport’- e che vorrebbe subito un cambio tra i pali: dentro Onana, e un po’ di panchina per Samir. Insomma, l’ex Ajax è arrivato a Milano consapevole fin sa subito delle gerarchie, ma è anche vero che lasciare un estremo difensore come lui in panchina per tutto l’anno, sarebbe quanto meno discutibile. Viste le difficoltà che in questo momento l’Inter vive nel reparto arretrato, una svolta tra i pali potrebbe essere concretamente presa in considerazione.