Il Milan rimonta ancora: Derby emozionante, l’Inter cade 3-2

Finisce con una vittoria del Milan il derby contro l’Inter. I rossoneri ribaltano la partita e riescono a difendere il vantaggio.

Un derby ricchissimo di emozioni quello tra Milan e Inter di questo pomeriggio. Le due squadre danno vita ad un botta e risposta che, se alla fine fa sorridere i rossoneri, di certo ha appassionato i tifosi neutrali.

Parte meglio l’Inter che passa in vantaggio con Brozovic al 20′. Il vantaggio dei nerazzurri dura però davvero poco, visto che Leao su assist di Tonali la pareggia al minuto 28. Il primo tempo si conclude così con un 1-1 che preannuncia battaglia nella ripresa.

Ed infatti così è. Il Milan ad inizio della seconda frazione i gioco con un uno-due sembra ammazzare la partita. Prima Giroud e poi Leao portano i rossoneri sul 3-1. Partita finita? Per nulla. Dzeko al minuto 67 decide che è troppo presto per alzare bandiera bianca e riporta l’Inter ad una sola lunghezza. Il finale diventa così un vero e proprio forcing da parte dei nerazzurri, con Magnain che in più di un’occasione si deve superare. Il Milan però regge fino al 90′ e porta a casa i tre punti.

Serie A, il derby tra Milan e Inter finisce . Ecco come cambia la classifica

Con questo risultato la classifica nelle prime posizioni si muove in senso favorevole al Milan. I rossoneri, con questi tre punti, balzano in testa alla classifica a quota 11 punti. L’Inter dal canto suo resta a quota 9, raggiunta dalla Juventus che ha pareggiato nel pomeriggio contro la Fiorentina. Stasera il Napoli, qualora vincesse avrebbe l’opportunità di agguantare il Milan in testa alla classifica.

Ecco la classifica aggiornata dopo il risultato del derby:

Milan 11, Atalanta 10, Roma 10, Inter 9, Juventus 9*, Napoli 8, Lazio 8, Udinese 7, Torino 7, Fiorentina 6*, Salernitana 5, Sassuolo 5, Spezia 4, Empoli 3, Lecce 2, Bologna 2, Verona 2, Sampdoria 2, Cremonese 0, Monza 0