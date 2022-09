Juventus, l’ultim’ora è finalmente ufficiale: sospiro di sollievo per Allegri

Sospiro di sollievo per Massimiliano Allegri e la sua Juventus, alle prese con tanti problemi nelle ultime settimane

La Juventus sta vivendo un periodo molto complicato per il rendimento in Serie A. Non solo per i risultati, ma soprattutto per il gioco che sta offrendo la squadra di Massimiliano Allegri. Un gioco criticato da tifosi bianconeri e addetti ai lavori, colpevole di non valorizzare al massimo i giocatori che ci sono a disposizione. Certo, anche gli infortuni hanno avuto un ruolo decisivo in quest’inizio di stagione.

Chiesa è ancora ai box, Di Maria è alle prese con problemi fisici in continuazione e Paul Pogba si è fatto male al menisco durante la pre-season. Un infortunio complicato da risolvere ed è per questo che all’inizio le parti hanno scelto di proseguire con una terapia conservativa. Che evidentemente non ha funzionato, visto che il centrocampista francese si è operato oggi.

Juventus, comunicato ufficiale sulle condizioni di Pogba

La Juventus, sul proprio sito ufficiale, ha reso noto le condizioni di Paul Pogba dopo l’intervento di oggi: “L’intervento chirurgico eseguito dal prof. Rossi insieme al dott. della Juventus Stefanini è perfettamente riuscito”. Il centrocampista francese dovrà rimanere ai box per cercare di recuperare almeno un mese e mezzo. Un’assenza che pesa tantissimo tra le fila dei bianconeri che mancano di qualità soprattutto in zona gol.

Domani ci sarà la sfida contro il PSG in Champions League. La preoccupazione per la caratura dell’avversario in casa Juve c’è, tanto che Allegri ha dichiarato post-Fiorentina che la vera partita da vincere è col Benfica. Discorsi di qualificazione a parte, il tecnico bianconero può tirare un sospiro di sollievo per l’operazione riuscita a Pogba.