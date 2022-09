Juventus, la rivelazione dell’ultim’ora spiazza: torna nel 2023

Bruttissime notizie in casa Juventus. La decisione è ormai presa e i tifosi potranno rivederlo solo l’anno prossimo.

La Juventus ha non ha iniziato nel migliore dei modi questo campionato. Seppur ancora imbattuta, la squadra di Massimiliano Allegri ha accusato diversi passaggi a vuoto sul piano del gioco e delle prestazioni. Limiti che si sono ben visti nell’ultimo match contro la Fiorentina.

I tifosi juventini sperano quindi che contro il PSG, con la musichetta della Champions League di sottofondo, ci possa essere quel cambio di marcia che si rifletta poi anche in campionato. Nel frattempo però, a parziale alibi per Allegri, c’è da dire che l’infermeria non sorride al tecnico livornese.

Qualche infortunio di troppo in questo inizio di stagione, con uno stop particolarmente pesante: Paul Pogba. Tornato a Torino sotto i migliori auspici, l’ex United non ha praticamente dato alcun contributo fino a questo momento a causa di un infortunio che l’ha tenuto fuori e che potrebbe, a quanto pare, tenerlo fuori ancora a lungo.

Pogba, i tempi di recupero: ci si rivede nel 2023

Sky Sport non da buone notizie ii tifosi della Juventus. Stando a quanto riporta l’emittente satellitare, Pogba avrebbe deciso di operarsi al ginocchio destro dopo i test negativi effettuati quest’oggi. Il che significa una mazzata per Allegri, visto che il francese sarà fuori per almeno 6 settimane.

Facendo due conti, qualora Pogba riuscisse comunque a recuperare per il Mondiale, si tratterebbe comunque per la Juventus si un’assenza lunga. Infatti il termine delle sei settimane potrebbe proprio cadere a ridosso dell’inizio della rassegna iridata e quindi della lunga pausa della Serie A. Il timore, a questo punto che Pogba possa mettere piede in campo con la Juventus direttamente nel 2023.