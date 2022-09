“Un grandissimo errore…”: Atalanta, il mea culpa di Gasperini

L’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini fa mea culpa in conferenza stampa dopo aver vinto col Monza

La vittoria all’U-Power Stadium per 0-2 ha permesso all’Atalanta di essere prima in classifica da sola per la prima volta dal 1964. Un grande avvio di campionato per i ragazzi di Gian Piero Gasperini, che grazie ai gol di Hojlund e Lookman ha portato a casa i tre punti e in totale diventano tredici, a +2 su Milan e Napoli. Il Monza, invece, è sempre più ultimo dopo cinque sconfitte consecutive e una caterva di gol presi.

Nel post-partita di Monza-Atalanta si è vista tutta la soddisfazione di Gasperini. L’Atalanta e i suoi tifosi si godono il primo posto in classifica per questa settimana e hanno tutto il diritto di sognare. L’allenatore della Dea, però, ha lasciato spiazzati tutti per il mea culpa fatto in conferenza sulle scelte di formazione del primo tempo. In particolare, ha parlato di Soppy.

Atalanta, Gasperini: “Ho commesso un errore gravissimo”

Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa del mancato impiego di Brandon Soppy dal primo minuto in favore di Zappacosta: “Ho fatto una grandissima cazzata, ho commesso un errore gravissimo di formazione. Menomale che la durata delle partite è di 90′, dopo il primo tempo sono cresciuti tutti. Zappacosta è comunque tornato da un infortunio, Soppy ci ha dato tanta qualità in avanti”.

Per l’esterno francese ben due assist in quest’avvio di campionato, dopo un anno non proprio da protagonista con la maglia dell’Udinese, chiuso da Udogie e Molina. Anche grazie al suo apporto l’Atalanta può godere del primo posto. Gasperini è un maestro nel valorizzare i giovani di livello, Soppy è un 2002 e ha tutto il tempo per far bene in una piazza importante come quella di Bergamo.