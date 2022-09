“Qualsiasi altro…”: Monza, adesso la panchina di Stroppa è in pericolo

La panchina di Giovanni Stroppa inizia a traballare dopo l’ennesimo risultato deludente del Monza

Il Monza ha effettuato una super sessione di calciomercato la scorsa estate. Tanto che Silvio Berlusconi ha anche istituito un premio per il raggiungimento del settimo posto. Una novità per una neopromossa, che deve pensare prima alla salvezza. I movimenti di Galliani hanno permesso all’U-Power Stadium di avere a disposizione giocatori importanti come Petagna, Pessina e Cragno.

Proprio il mancato impiego di Alessio Cragno, arrivato dal Cagliari, in favore di Di Gregorio ha fatto storcere il naso a tifosi del Monza e addetti ai lavori. Ma Stroppa è andato avanti per le sue idee, anche per il modo di giocare dei brianzoli, ma ha raccolto solo tante delusioni fino a questo momento.

Monza-Atalanta, uno-due pazzesco dei bergamaschi e ora Stroppa trema

Prima Hojlund e poi Lookman, in un uno-due micidiale dell’Atalanta, hanno stordito il Monza in un momentaneo 0-2 alla metà del secondo tempo. Il club brianzolo ha ricevuto delle critiche insieme a Stroppa sui social: “Il Monza con qualsiasi altro allenatore al posto di Stroppa si salverebbe senza problemi. Ma lui è lì a far danni“. Ma anche: “Neanche un punticino…“. E poi c’è chi crede che “non arriverà a halloween“.

Insomma, il Monza sta faticando tantissimo, è all’ultimo posto in Serie A e questa con l’Atalanta sarebbe la quinta sconfitta in cinque partite, con due gol fatti e tredici subiti. Troppo poco per una squadra che, secondo il club, potrebbe puntare al settimo posto.