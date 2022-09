Juventus, Allegri gelato: doccia fredda anche per i tifosi, è ufficiale

Juventus, brutta notizia per Massimiliano Allegri e per i tifosi. La decisione è definitiva: doccia fredda per i bianconeri.

La Juventus di Andrea Agnelli è al lavoro in vista della gara di esordio in Champions League contro il Paris Saint-Germain. Il club bianconero, dopo gli ultimi risultati non proprio entusiasmanti in campionato, è chiamato ad invertire il trend. Stavolta, però, di fronte c’è un avversario decisamente ostico, non il più semplice da affrontare.

Il club parigino, infatti, dopo un’altra sessione di calciomercato scoppiettante, punta alla vittoria finale del torneo europeo ed è deciso a vender cara la pelle. Per provare a batterli, la Juve dovrà mettere in campo il migliore undici possibile: servirà l’aiuto di tutti per uscire dal Parco dei Principi con i tre punti in tasca.

PSG-Juventus, Di Maria non convocato

Alla vigilia del match, però, c’è una brutta notizia che rischia di compromettere seriamente i piani dell’allenatore dei piemontesi. Prima della partenza per Parigi, infatti, Max Allegri ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per la sfida contro i transalpini.

Proprio dall’elenco dei convocati arriva una notizia che gela il tecnico e la tifoseria. Dopo i problemi fisici accorsi durante l’ultima gara di Serie A contro la Fiorentina, spicca l’assenza di Angel Di Maria. L’attaccante argentino, dunque, salterà la sfida contro la sua ex squadra e non partirà per la capitale francese. Di seguito l’elenco dei giocatori a disposizione: Pinsoglio, Perin, Garofani, De Sciglio, Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci, Rugani, Locatelli, McKennie, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Fagioli, Vlahovic, Milik, Kean, Soulé.