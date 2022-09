Spettacolo tra Salernitana ed Empoli, l’Atalanta batte il Monza ed è capolista

Bella vittoria dell’Atalanta che espugna Monza e vola in vetta alla classifica. Pari ed emozioni all’Arechi tra Salernitana ed Empoli.

Si sono giocati i primi due posticipi di questa quinta giornata di Serie A. Continua a sognare l’Atalanta di Gasperini che trionfa a Monza e si porta in vetta, davanti a tutti, in campionato. Ancora a secco il Monza di Berlusconi e Galliani, che, offre buoni spunti, ma crolla nella ripresa del match.

Cominciano bene i brianzoli. Stroppa lascia in panchina Petagna e punta sulla coppia atipica Caprari-Dani Mota, il Monza crea qualche occasione, ma non riesce a colpire e sono gli ospiti a rendersi invece più pericolosi. Gasperini lancia il giovane talento Hojlund ed è proprio a sbloccare la gara.

Uno scatenato Lookman diventa in poco tempo l’uomo del match. L’esterno nigeriano prima innesca Hojlund per la rete del vantaggio e poi propizia l’autogol di Marlon, in netta difficoltà contro l’attacco degli orobici. Stroppa prova la carta dell’ex Petagna, ma non cambia nulla e quasi l’Atalanta sfiora il tris. Vola in vetta l’Atalanta di Gasperini.

Non solo Atalanta, tante reti tra Salernitana ed Empoli

Tante reti ed emozioni all’Arechi nel match tra Salernitana ed Empoli. Gli ospiti passano subito in vantaggio con l’attaccante di proprietà Inter Satriano, ma i campani con la spinta del pubblico riescono a ribaltare la gara con una gran rete di Mazzocchi ed il vantaggio nuovamente di Dia.

L’Empoli di Zanetti non si arrende, il tecnico fa diversi cambi ed alla fine porta a casa un punto prezioso grazie alla rete di Lammers. Continua comunque il momento positivo del club campano.

CLASSIFICA AGGIORNATA:

Atalanta 13, Napoli 11, Milan 11, Roma 10, Udinese 10, Inter 9, Juventus 9, Lazio 8, Torino 7*, Fiorentina 6, Sassuolo 6, Salernitana 6, Verona 5, Spezia 5, Empoli 4, Bologna 3, Lecce 2*, Sampdoria 2, Cremonese 1, Monza 0

*Una partita in meno