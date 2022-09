Vlasic, un gol da tre punti per il Torino senza Juric: Lecce ko

Importante la vittoria del Torino allo stadio Olimpico grazie a Vlasic nel primo tempo, Lecce ko

Il Torino ha giocato una buonissima partita contro il Lecce questa sera. Senza Ivan Juric, colpito da una polmonite, i granata hanno portato a casa i tre punti. Il gol decisivo è stato siglato da Nikola Vlasic, al terzo gol consecutivo in questo campionato. Match molto ostico: contro i salentini hanno sofferto anche Inter e Napoli, che ha anche lasciato dei punti al Maradona.

Sono i granata a fare la partita dal 1′, con il Lecce arroccato indietro e pronto a sfruttare i contropiedi con Ceesay. Ma i difensori del Torino hanno fatto buona guardia, soprattutto Schuurs che nella ripresa è uscito per infortunio acclamato dal pubblico dell’Olimpico Grande Torino. A consegnare i tre punti a Paro, seduto in panchina al posto di Juric, è stato Vlasic che aveva già segnato contro Atalanta e Cremonese.

Torino-Lecce 1-0: granata a pari punti con Roma e Udinese

Tre punti che permettono al Torino di stabilirsi al quarto posto, a pari merito con Udinese e Roma. Il punteggio poteva essere indubbiamente più largo nella ripresa, tant’è che è stato annullato un gol a Pellegri per fuorigioco. A tenere in vita il Lecce fino all’ultimo minuto sono state anche le parata di Falcone.

Dall’altra parte c’è un Lecce che non ha ancora trovato la prima vittoria in Serie A. Buone prestazioni, certo, ma soli due punti conquistati da Baroni per i pareggi contro Empoli e Napoli. Ma i salentini sono comunque presenti in un bel gruppetto di squadre che punta alla salvezza: e a proposito di scontri diretti, la prossima sarà contro il Monza al Via del Mare.

CLASSIFICA SERIE A

Atalanta 13, Napoli 11, Milan 11, Roma 10, Udinese 10, Torino 10, Inter 9, Juventus 9, Lazio 8, Fiorentina 6, Sassuolo 6, Salernitana 6, Verona 5, Spezia 5, Empoli 4, Bologna 3, Lecce 2, Sampdoria 2, Cremonese 1, Monza 0.