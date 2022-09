Torino, problema di salute per Juric: tifosi col fiato sospeso

Bruttissime notizie per il mister del Torino Ivan Juric. I tifosi granata sono con il fiato sospeso: la situazione.

Il Torino ha iniziato in modo positivo questa stagione. Le vittorie contro le neopromosse Monza e Cremonese, unite al pareggio con la Lazio, hanno proiettato i granata a quota sette punti.

Abbastanza da rendere la sconfitta contro l’Atalanta non certo indolore, ma quantomeno sopportabile. Adesso per la compagine granata ci sarà la sfida contro il Lecce. Alle 20,45 i granata ospitano la compagine salentina, la quale al canto suo arriva sulle ali dell’entusiasmo per l’ottimo pareggio contro il Napoli al Maradona.

I granata dal canto loro arrivano con tre assenze pesanti. A Berisha e Malinovsky si è aggiunto anche Ricci che non è stato convocato. Purtroppo però per il Torino anche il mister Ivan Juric non sarà del match e dovrà guardare i suoi da lontano. Il tecnico infatti è stato fermato da una polmonite e non potrà seguire i suoi calciatori a bordcampo.

Torino, Juric ricoverato per una polmonite: non sarà in panchina stasera contro il Lecce

Niente partita contro i giallorossi quindi. Juric ha dovuto rinunciare, come riporta Sportface, alla panchina questa sera a causa di una polmonite. Il tecnico ha già iniziato le terapie idonee che, gioco forza, gli impediranno di poter essere a bordo campo e seguire i suoi da vicino.

I tifosi del Torino naturalmente sperano in primis che il mister possa rimettersi presto e tornare quanto prima a guidare gli allenamenti e le partite dal vivo. Ma sperano anche che quest’assenza non si riveli troppo pesante dal punto di vista tecnico-tattico. La squadra questa sera con tutta probabilità sarà guidata dal vice Matteo Paro.