Colpo di scena Icardi: venduto prima della Juventus, l’annuncio

L’attaccante del PSG Mauro Icardi è destinato all’addio, arriva l’annuncio che lascia poco spazio alle interpretazioni

L’esperienza di Mauro Icardi a Parigi da quando è arrivato dall’Inter è stata molto deludente. L’attaccante argentino non si è mai pienamente integrato nel gruppo del PSG, e l’arrivo di Lionel Messi lo ha messo ancor di più ai margini del progetto. I cinquanta milioni incassati dal club nerazzurro al momento della sua vendita furono una manna dal cielo. Maurito non diventerà mai il centravanti titolare della squadra di Galtier.

La sua esperienza al PSG è finita, sfrutterà il mercato aperto nelle poche nazioni rimaste per strappare, a 29 anni, un posto da titolare in una squadra che lo faccia risentire protagonista. Icardi è vicino al passaggio al Galatasaray, che formerebbe una coppia da urlo con Dries Mertens. I problemi sull’ingaggio ci sono, ma l’annuncio dell’allenatore dei turchi fa ben sperare.

Icardi al Galatasaray, parla mister Buruk

Okan Buruk, allenatore del Galatasaray, ha parlato dell’acquisto di Mauro Icardi: “Gli acquisti di Icardi e di Ayhan del Sassuolo vogliamo chiuderli il prima possibile”. Per il Gala, dunque, anche la possibilità di ingaggiare il difensore della squadra di Dionisi, che tornerebbe in patria. Ma è chiaro che chi scalda i cuori dei tifosi del Nef Stadium sia l’argentino.

E’ un separato in casa al Paris ed è stato praticamente “venduto” prima di scendere in campo con la Juventus. Anzi, a dirla tutta, settimane fa. Resta solo da capire se ha ancora voglia di giocare e perché no, fare un’esperienza di vita in una città enorme come Istanbul o fare la guerra interna con Campos e il resto della dirigenza parigini, ma senza vedere il campo.