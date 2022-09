Sfida ed esordio di lusso per la Juventus, che debutterà in Champions League contro il PSG dei super campioni: segui la partita LIVE.

Esordio col botto per la Juventus, che in Champions League partirà subito forte contro una delle principali candidate per la vittoria finale: il Paris Saint-Germain. Non sarà una gara semplice per gli uomini di Allegri, finiti nel mirino della critica dopo il brutto e scialbo pareggio di Firenze.

Adesso però la formazione bianconera è chiamata a scuotersi contro un PSG volenteroso di vendicare la scorsa campagna europea. E senza Pogba e Di Maria, alla Juventus mancheranno alcuni dei suoi principali alfieri da contrapporre ai super campioni allenati da Galtier.

Champions, le probabili formazioni di PSG-Juventus

PSG (3-4-1-2): Donnarumma; Kimpembe, Marquinhos, Sergio Ramos; Hakimi, Vitinha, Verratti, Nuno Mendes; Messi; Mbappé, Neymar. Allenatore: Galtier.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; Rabiot, Paredes, Miretti, McKennie, Kostic; Milik, Vlahovic. Allenatore: Allegri.