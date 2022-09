Champions League che entra nel vivo per il Milan. Il primo ostacolo per i rossoneri è il Salisburgo: le probabili formazioni ed il live della gara.

Lo scorso anno la Champions League non è stata foriera di soddisfazioni. Anzi, finire ultimo nel proprio girone è stata una macchia che soltanto lo Scudetto è riuscito a lavar via. Adesso il Milan vuole fare sul serio, in un girone che con Chelsea, Dinamo Zagabria e Salisburgo si presenta come più che abbordabile.

Guai però a considerarsi già qualificati. L’esordio sarà una delle gare più complicate per il Milan, che questa sera debutteranno in casa del RB Salisburgo. La formazione austriaca ha sempre dato filo da torcere a tutte le big che sono passate di lì e i rossoneri non saranno certo l’eccezione.

Champions, le probabili formazioni di Salisburgo-Milan

SALISBURGO: Kohn; Dedic, Solet, Wober, Ulmer; Capldo, Seiwald, Kjaergaard; Kameri; Okafor, Fernando.

MILAN: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, De Ketelaere, Leao; Giroud.