Francia, rivelazione eclatante di Mbappe: “Me lo ha chiesto Macron”

Kylian Mbappé è tornato su quanto accaduto negli scorsi mesi: in un’intervista al New York Times ha ammesso dei contatti con Macron

Per diversi mesi, l’interesse internazionale è stato catturato dal futuro di Kylian Mbappé. Il francese si è ritrovato a pochi mesi dalla scadenza del suo contratto con il PSG e una corte spietata del Real Madrid, sempre molto attratta dal talento. Dopo mesi di voci, speculazioni e qualche verità, alla fine il calciatore francese ha scelto di restare sotto la Tour Eiffel.

Il numero sette transalpino è rimasto al PSG, eliminato pochi mesi prima dalla Champions League proprio dalle ‘merengues’ di Carlo Ancelotti, che poi sono arrivati fino in fondo nella competizione vincendo il loro ennesimo titolo. Mbappé è tornato adesso su quei mesi, in un’intervista concessa al New York Times.

PSG, l’ammissione di Mbappé: “Non sono andato al Real Madrid perché ho parlato con il presidente Macron”

Kylian Mbappé è pronto a riprovarci. Il calciatore si allinea nuovamente ai nastri della Champions League per tentare di raggiungere la coppa, sfumata nelle altre circostanze. L’attaccante ex Monaco, in un’intervista al New York Times ha intanto ammesso i contatti con il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron.

“Ho parlato con lui, mai nella vita mi sarei aspettato di parlare del mio futuro da calciatore con lui. Penso sia qualcosa di assurdo. Mi ha detto che voleva che restassi in Francia perché sono molto importante per il Paese. Parole forti perché dette dal presidente Macron, hanno un valore diverso. Non so però cosa può succedere in futuro. Nessuno può saperlo”.

La vicenda crea dei parallelismi tra Mbappé e Pelé. Anche il campione brasiliano rimase al Santos nonostante le lusinghe europee. Anche la sua scelta pare sia legata a pressioni ricevute dal mondo politico.