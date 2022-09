“Lasceranno l’Italia…”: Milan e Napoli tremano, previsione dell’ex allenatore

Milan e Napoli hanno trovato due protagonisti assoluti in questa prima parte di stagione. Ma la previsione dell’ex allenatore fa tremare i tifosi.

Dopo l’Atalanta, per la prima volta nella sua storia al primo posto in classifica dopo cinque giornate, sono Napoli e Milan ad aver impressionato più di tutte e ad aver, di fatto, raccolto più punti. Ben 11, secondo posto a pari merito ed una stagione cominciata con il piede giusto. Al netto di qualche incertezza, dettata evidentemente anche da un inizio di campionato arrivato in maniera precoce a causa dei Mondiali.

Entrambe le squadre, però, hanno subito messo le cose in chiaro, dimostrando quanto sia necessario temerle nella corsa allo Scudetto. Pioli e Spalletti avranno anche l’impegno della Champions, elemento che condizionerà la stagione e sul quale entrambe le dirigenze vogliono grande applicazione. In questa prima fase, tra l’altro, i due allenatori hanno trovato due giocatori che hanno già sorpreso tutti.

Milan e Napoli tremano, la previsione di Fabio Capello

Kvicha Kvaratskhelia e Rafael Leao hanno già inciso in maniera importante. Il georgiano è la vera sorpresa di questo avvio di stagione, e Spalletti si è ritrovato in rosa in giocatore che potrebbe davvero lasciare un segno importante e rivelarsi il miglior acquisto tra i club di Serie A. Leao, invece, è di fatto una conferma sull’investimento fatto su di lui dal Milan.

Il destino, a breve termine, li vede assoluti protagonisti. Ma cosa dirà il futuro? A dare la sua previsione, poco incoraggiante per Napoli e Milan, ci ha pensato Fabio Capello ai microfoni de ‘Il Messaggero’: “Leao? È un talento fantastico, con il futuro nelle mani. Dipende da lui decidere se diventare un calciatore che scrive la storia, oppure restare a metà strada“, ha spiegato Capello parlando dell’attaccante rossonero.

Poi una chiave di lettura legata al futuro, che ovviamente non fare tranquilli i tifosi azzurri e rossoneri: “Ho il timore che lui e Kvaratskhelia lasceranno l’Italia in un futuro più o meno prossimo”, ha detto l’ex allenatore. Il futuro è tutto da scrivere, ma quella prevista da Capello è una possibilità di sicuro concreta.