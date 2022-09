Juve, il sorpasso di Miretti su Locatelli stravolge il futuro

Miretti sorpassa Locatelli: dovrebbe essere questa la decisione si Massimiliano Allegri in vista della sfida di Champions League contro il PSG. Il tecnico bianconero potrebbe preferire il numero 20 bianconero all’ex Sassuolo

Un sorpasso deciso e imminente senza diritto di replica. Miretti è pronto a prendersi concretamente la Juventus nella notte dell’esordio in Champions League. Allegri potrebbe puntare forte sul centrocampista classe 2003, il quale completerà la linea mediana con Paredes e Rabiot.

Possibile panchina per Locatelli, il quale si ritroverebbe escluso dall’undici titolare in maniera decisamente a sorpresa. Un’esclusione che potrebbe far riflettere anche in vista del futuro, soprattutto dopo la totale “esplosione” di Miretti. L’ex Sassuolo riuscirà a ribaltare nuovamente le gerarchie?

La sensazione è che Allegri potrebbe inquadrare Locatelli come mezz’ala e non più come regista. Un cambio ruolo che consentirebbe al centrocampista Campione d’Europa con la Nazionale di Mancini di poter trovare la via dell’inserimento e del tiro in porta con maggiore continuità.

Miretti supera Locatelli: cosa può accadere in vista del futuro

Locatelli nel ruolo di mezz’ala potrebbe mettere in luce le sue qualità, ma potrebbe ritrovarsi di fronte la concorrenza costante di Miretti. Cosa potrebbe accadere in vista del futuro? 40 milioni di euro l’esborso economico fatto dalla Juventus per l’ex Sassuolo, cifra che potrebbe spingere la Juventus a nuove riflessioni.

Impossibile parlare di addio o clamorosa cessione, soprattutto perchè Locatelli potrebbe alternarsi con Paredes anche nel ruolo di regista. Ciò che è certo è che il numero 5 della Juventus dovrà cercare di impattare sul tema tattico di Allegri con maggiore personalità e incisività. Miretti studia il sorpasso, Locatelli dovrà cercare di non concedergli la scia per difendere la sua posizione da titolare.