“Mi sono operato…”: Napoli, Spalletti spiazza e racconta l’incidente

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti, alla vigilia dell’esordio in Champions col Liverpool, ha parlato dell’incidente che lo ha coinvolto

Ad accompagnare il Napoli nel confronto di domani sera contro il Liverpool ci sarà il pubblico delle grandi occasioni, come si dice in questi casi. Maradona sold out e grande entusiasmo nei confronti della squadra di Luciano Spalletti. Gli azzurri sono secondi in classifica in compagnia del Milan, alle spalle dell’Atalanta.

Domani sera comincia pure l’avventura europea, in un girone stimolante. In esso, la formazione partenopea sfiderà i vice campioni di Europa League e Champions, Rangers Glasgow e Liverpool, e l’Ajax. Spalletti si è presentato in conferenza stampa al Konami Training Center di Castel Volturno per la prima delle sei sfide contro la compagine di Klopp. L’allenatore toscano è entrato in sala stampa con un vistoso tutore al braccio. Il tecnico ha spiegato i dettagli dell’accaduto.

Napoli, incidente per Spalletti: “Ho saltato l’allenamento di ieri, sono stato operato e stanotte sono tornato a Castel Volturno”

Luciano Spalletti è stato accompagnato da Giovanni Di Lorenzo nella conferenza pre partita classica degli impegni di Champions League. L’allenatore ha rassicurato subito tutti sulle sue condizioni di salute, spiegando nei dettagli quanto accaduto nelle frenetiche scorse ore.

“Ho avuto un incidente domenica mattina mentre venivo al centro sportivo perché c’erano Sirigu e Demme. Mi è stata riscontrata una frattura della clavicola. Grazie ai medici del Napoli, sono entrato in contatto con il professore Castagna, il nostro riferimento per traumi di questo genere. Mi sono recato a Milano, lì sono stati gentilissimi”.

E ha poi spiegato i dettagli del suo ‘tour’: “Dopo sette ore di viaggio, sono stato atteso alle 4 di mattina, ho fatto ulteriori accertamenti e alle 11 mi è stato trovato uno spazio per essere operato. Alle 15 sono uscito dalla sala operatoria e alle 19 mi hanno dimesso. Sono poi tornato a Castel Volturno con un amico e sono arrivato in nottata. Ora è tutto ok, ho saltato soltanto l’allenamento di ieri”.

E poi ha lanciato una frecciatina: “Ringrazio pure la talpa di Castel Volturno per avere diffuso la notizia. Ce ne sono in ogni centro, a Napoli come altrove. C’è chi vive per queste cose altrimenti non ha spazio sui giornali”, ha concluso Spalletti dando il via alla conferenza vera e propria.