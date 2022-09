Roma, i colpi per Mourinho non sono finiti: Special One al settimo cielo

La Roma, dopo la sconfitta a Udine, guarda già al futuro: pronto un colpo di mercato che farà felice Mourinho.

Una debacle inattesa, da metabolizzare il prima possibile e mettere alle spalle. La Roma si è rimessa subito al lavoro dopo la sconfitta patita per mano dell’Udinese, impostasi domenica sera in casa con un rotondo 4-0. Una sfida che ha fatto emergere alcune criticità strutturali della rosa giallorossa, a partire dall’assenza di un centrale difensivo di livello che possa far rifiatare il terzetto titolare mantenendo alta la qualità del reparto.

Chris Smalling, Gianluca Mancini e Roger Ibanez, fin qui, hanno giocato praticamente sempre e necessiterebbero di riposare. Il problema, per José Mourinho, è che il sostituto designato (ovvero Marash Kumbulla) sarà costretto a restare ai box almeno fino ad ottobre a causa dell’infortunio rimediato in occasione della sfida vinta ai danni del Monza.

L’albanese, in particolare, ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Ecco perché la società ha iniziato a prendere in considerazione l’idea di ingaggiare un calciatore attualmente svincolato. I nomi sono quelli di Dan-Axel Zagadou, Jason Denayer, Eliaquim Mangala e Nikola Maksimovic. Al tempo stesso, i capitolini si stanno preparando per blindare Nicola Zalewski.

Roma, si pensa al rinnovo del contratto di Zalewski

Il contratto del polacco scade nel 2025 tuttavia l’intenzione della Roma, stando a quanto riportato su Twitter da Nicolò Schira, è quello di estenderlo almeno fino a 2027. Il tutto, offrendo all’esterno un ingaggio di molto superiore ai circa 500 mila euro percepiti ad oggi. Il giusto riconoscimento per un giocatore che, quando è stato chiamato in causa, ha sempre dimostrato di poter essere utile alla causa giallorossa.

Nell’ultima stagione Mourinho lo ha schierato spesso: 24 le presenze complessive, “condite” da 2 assist. In questa primo scorcio di campionato Zalewski si è alternato sulla fascia con Leonardo Spinazzola, totalizzando comunque 151 minuti in campo. La Roma punta su di lui e a stretto giro di posta organizzerà un incontro con il suo agente al fine di produrre, quanto prima, la fumata bianca. Il futuro del classe 2022, salvo sorprese, sarà ancora nella capitale.