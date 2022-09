Udinese, l’ufficialità è una batosta colossale: rottura del crociato

Il comunicato ufficiale è stato diramato poco fa: c’è la rottura del legamento crociato per il giocatore dell’Udinese

L’Udinese ha iniziato in modo fantastico la stagione con dieci punti nelle prime cinque partite. Dopo aver perso all’esordio in casa del Milan, la squadra di Sottil ha trovato quattro risultati utili consecutivi, di cui tre vittorie. Tra l’altro con un calendario poco agevole, portando i tre punti a casa sia contro la Fiorentina, sia contro la Roma. La vittoria contro i giallorossi, in particolare, ha dato grande entusiasmo a tutto l’ambiente bianconero.

Ciò che ha fatto specie maggiormente è che Sottil sia stato il terzo allenatore della storia a battere José Mourinho con quattro gol di scarto, dopo Pep Guardiola e Antonio Conte. Questo dimostra il grande lavoro che sta portando avanti l’allenatore dell’Udinese, che però dovrà fare a meno di Adam Masina. Il difensore ha subito un infortunio al crociato.

Udinese, è ufficiale: rottura del legamento crociato per Masina

Sul proprio sito ufficiale, l’Udinese ha diramato il report medico riguardo Adam Masina: “Il difensore ha subito la rottura del legamento crociato del ginocchio ginocchio destro. Questa mattina è stato operato a Villa Stuart dal prof. Mariani. Intervento eseguito con successo”. Una brutta perdita per Sottil: l’ex terzino del Watford ha disputato fin qui quattro partite segnando anche un gol, alla prima giornata contro il Milan.

Masina è anche nel giro della nazionale marocchina e quest’infortunio pregiudicherà anche una sua eventuale convocazione. Un brutto colpo per il giocatore, ma anche per la stessa Udinese. Il campionato comunque subirà una sosta a partire da novembre e il terzino bianconero avrà il tempo a disposizione per recuperare senza forzare troppo.